Seinfeld-acteur Jason Alexander kan rustig over straat: ’Ik ben lelijk oud geworden’

„Ik ben lelijk oud geworden, daarom vallen mensen me niet lastig”, geeft Alexander lachend als reden waarom hij niet door Jan en alleman wordt belaagd op straat. De acteur wordt wel herkend, maar mensen reageren dan ’erg lief’ als ze hem zien. „Meestal is het een groet en iets van ’hey Jason’, zoiets. Ik bof dat mensen mijn werk waarderen en dat ze mij dat willen laten weten, maar ik kan nog gewoon mijn eigen leven leiden. Niet iedereen kan dat, maar ik wel.”

De Amerikaan was van 1989 tot en met 1998 te zien als George Constanza in de sitcom Seinfeld, met in de hoofdrol Jerry Seinfeld. Gezien de huidige acteurs- en schrijversstaking in Hollywood, noemt Alexander dat een fijne tijd om in te hebben gewerkt. „We boften extreem toen. Die tijd was een soort gouden periode voor televisie en acteurs. Maar een jaar of tien nadat de serie stopte, ging het hele verdienmodel op de schop en nu begrijp ik er niks meer van.”