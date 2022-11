Premium Het beste van De Telegraaf

Zangeres is eindelijk weer gelukkig: ’Het is nu nog beter dan de eerste keer’ Jennifer Lopez had gevoel dat ze doodging na breuk Ben Affleck

Na bijna twee decennia de liefde van haar leven weer terug te hebben gekregen, is Jennifer Lopez er zeker van: „Ware liefde bestaat wél en sommige dingen zijn wél voor altijd.” Ⓒ Getty Images

Peter Jan Rens bezong het al in 1991 en ook Jennifer Lopez draagt die boodschap nu uit: geef nooit op! Na naar eigen zeggen jaren in zak en as te hebben gezeten, hervond zij de liefde van haar leven en gaat alles haar weer voor de wind nu ze Ben Affleck weer aan haar zijde heeft. Met een fonkelende trouwring om haar vinger is het haar eindelijk gelukt uit de ’neerwaartse spiraal’ te komen. „Het is nu nog beter dan de eerste keer!”