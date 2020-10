Olivia Newton-John: ’Niemand maakt me wijs dat ik doodga’

„Ik weet niet wat ik zonder de ziekte zou doen”, vertelt ze aan The Guardian. „Ik zie het als mijn levensreis. Het heeft me een doel in het leven gegeven en heeft me veel inlevingsvermogen gebracht.”

Naast operaties, chemotherapie en bestraling, gebruikt de Grease-actrice ook plantaardige middelen, zoals cannabis. „Ik wil mijn lichaam gezond maken en weer in balans brengen. Een deel daarvan is je mentale houding”, vertelt ze. „Als je denkt: ’Arme ik’ of ’ik ben ziek’, dan word je ziek.”

De actrice wil ook zeker niets horen over doodgaan. „Ik geloof ze toch niet. Ik bedoel, niemand kan me dat wijsmaken.”