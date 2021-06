Hoofdrolspeelsters Sex and the City herenigd: ’Eindelijk weer samen’

Parker deelde op Instagram een foto van de drie. „Eindelijk weer samen”, schrijft de actrice erbij. Vrijdag stonden de eerste leesrepetities op het programma.

In de nieuwe serie, genaamd And Just Like That…, worden de levens getoond van Carrie Bradshaw (Sarah Jessica), Charlotte York (Kristin Davis) en Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) als vijftigplussers in New York. Kim Cattrall, die in de serie Samantha Jones speelde, heeft bedankt voor een rol in de serie.

Er worden tien afleveringen gemaakt van dertig minuten. Sex and the City, gebaseerd op het gelijknamige boek van Candace Bushnell, was van 1998 tot 2004 te zien. Er werden in 2008 en 2010 al twee films als vervolg gemaakt.