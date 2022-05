Voormalige prinses van Qatar dood aangetroffen in appartement in Spanje

Kopieer naar clipboard

Kasia Gallanio Ⓒ Instagram

Kasia Gallanio, een voormalige prinses van Qatar, is dood aangetroffen in haar appartement in het Spaanse Marbella. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de 45-jarige ex-vrouw van een naast familielid van de emir van Qatar zondag is overleden.