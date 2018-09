Yellow Claw en Hardwell naar Tomorrowland

Een opvallende naam in het lijstje is French Montana. De Amerikaans-Marokkaanse rapper, bekend van zijn hit Unforgettable, is te zien op vrijdag 20 juli. Ook dit jaar heeft het trancefestival Trance Energy een eigen stage tijdens Tomorrowland. Op zondag 22 juli zal onder meer de Britse dj Ben Nicky het podium betreden.

De veertiende editie van het festival vindt plaats in de laatste twee weekenden van juli: 20 tot en met 22 juli en 27 tot en met 29 juli. De organisatie verwacht zo’n 400.000 bezoekers.