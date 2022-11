Handgeschreven songtekst van Oasis-hit geveild voor 53.000 euro

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Een handgeschreven songtekst van de Oasis-hit Wonderwall is geveild voor 46.875 pond, omgerekend ruim 53.000 euro. Dat is een veel hoger bedrag dan waar memorabiliabedrijf Propstore op had gerekend. Het bedrijf had verwacht dat het item tijdens de veiling in Londen tussen de 4000 en 6000 pond zou opbrengen.