Luuk Ikink: ’BN’er zijn is niksig en zo voorbij’

„Ik wist niet wat het was”, vertelt Ikink in gesprek met PodBast-presentator Bastiaan Meijer. „Ik dacht: je wordt de hele dag aangestaard, de hele dag aangesproken en mensen willen continu met je op de foto. Nou, dat blijkt niet zo te zijn. In mijn geval is dat helemaal niet zo.Mijn vrouw zei toen ook: zodra je niet meer op tv bent, is iedereen je drie dagen later alweer vergeten. Het duurt misschien iets langer, maar dat is wel zo. Als ik bijvoorbeeld op vakantie ga, wordt het al minder. Dus het is echt wel: uit het oog, uit het hart. Misschien maar goed ook.

De presentator herinnert zich nog goed dat hij na de eerste aflevering van RTL Late Night in de tram zat, onderweg naar Centraal Station, en zich besefte dat hij hierna nooit meer anoniem door het leven zou gaan. „Ik wist: oké, dit is dus de laatste dag van mijn leven – ik dacht heel groots en dramatisch – dat niemand in de tram mij kent. Want iedereen die hier in de tram zit, heeft de uitzending niet gezien. Maar op de tweede dag werd ik nog steeds niet herkend, en op de derde dag ook niet. Dat heeft zich héél langzaam opgebouwd.”

Kop koffie

Voor de ster van het programma was dat wel anders. „Ik liep weleens met Humberto mee naar de parkeerplaats en die werd alleen maar aangesproken, zo van: ’Hé, Humberto!’ En al helemaal toen het programma echt ging lopen en meer kijkers kreeg. Maar bij mij is dat heel langzaam gegroeid en zo nu en dan kreeg ik te horen: ’Hé, jij bent toch die jongen van Humberto?’ Het is dus zo langzaam in mijn leven gegroeid, dat ik daar heel weinig last van heb gehad. Ik kan geen voorbeeld noemen dat ik het vervelend vond.”

Al met als ziet Luuk weinigvoordelen van het BN’erschap. „Het is niksig. Je wordt toch een beetje anders behandeld door mensen die, ondanks dat je er geen behoefte aan hebt, toch iets sneller een kop koffie voor je halen. Ik noem maar iets geks. Voor mij hoeft dat niet, maar het gebeurt dan toch. Maar het is echt niksig. Als mensen daar waarde aan hechten, of als mensen bekend zijn en ze menen dat ze dáárom iets zijn, dan hebben ze het echt mis. Want het is supervluchtig en zo voorbij. Je moet echt wel ergens anders je plezier uit halen, vind ik zelf.”