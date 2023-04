Flip Noorman wint Annie M.G. Schmidtprijs voor beste theaterlied

De jury, met daarin Cor Bakker, Eva Bauknecht, Jurrian van Dongen, Meral Polat en Sietse van Gorkom, is vol lof over het lied: ’Vanaf de eerste noten grijpt dit nummer je bij de strot. En het laat niet meer los. Met een handvol gedachten en indrukken brengt Flip Noorman ons in het oog van de storm in zijn hoofd. De muziek jaagt de mentale kortsluiting op, het strijkarrangement van Vera van der Bie zet strepen en uitroeptekens onderweg. Het lied is onontkoombaar nu aan de hand. De paranoia van de hoofdpersoon wordt onze paranoia. De auteur wrijft er maar weer eens in dat de grens tussen rede en waanzin dun is. Flip Noorman vecht met en tegen de wereld om hem heen. Zijn engagement is nooit gepolijst of afstandelijk – hij ploegt door de modder, zoekt de bodem op, in een compromisloze eigen stijl. Ze weten wie je bent is geen nummer waarna je schouderophalend kalm verder gaat met je leven. Daarom is het zo’n goed theaterlied.’

De psychose die de 35-jarige Noorman in Ze weten wie je bent zo treffend bezingt, is overigens nooit de zijne geweest. Maar hij onderstreept in dat nummer wel hoe hard deze maatschappij is voor mensen die om wat voor reden dan ook niet meer mee kunnen komen.

„Ik las een boek van Dirk De Wachter waarin hij onze tijdgeest vergelijkt met een snelle speedboot, met voorop champagne drinkende jongens en meisjes die aan het feesten zijn, terwijl achterop allerlei mensen overboord vallen. Erachter varen de psychiaters en de psychologen in rubberbootjes om die mensen op te vissen en weer enigszins op te lappen. Alles moet maar groter, beter, sneller. We zijn hier massaal voor de American Dream gevallen en denken dat alles maakbaar is, maar dat is een leugen. Het is de arrogantie van de winnaar om te denken dat je dan maar harder had moeten werken”, vertelde hij eerder in De Telegraaf over de totstandkoming van zijn album Love it.