Orange Is The New Black-actrice Danielle Brooks is zwanger

„Ik ben zo opgetogen dat ik eindelijk dit nieuws met jullie kan delen. Ik ben blij zwanger!”, schrijft ze bij een foto waarop ze te zien is met een zwangerschapstest. De actrice is altijd erg gesloten geweest over haar privéleven, dus wie de vader van haar ongeboren kindje is, is niet duidelijk.

Brooks werd bij het grote publiek bekend als Tasha ’Taystee’ Johnson in de Netflix-hit Orange Is The New Black. Het zevende seizoen van de serie komt later deze maand uit in Nederland.