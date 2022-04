Zondagochtendshow Carlo en Irene voorlopig op de plank

Afgelopen december werd duidelijk dat Boszhard en Moors al eens met RTL-baas Peter van der Vorst over hun plan hadden gepraat. Sindsdien is er eigenlijk niets meer gebeurd. „Carlo is nog heel druk met heel veel andere programma’s dus we hebben het er al heel lang niet meer over gehad. Dus er is nog niets concreets”, zegt Moors.

De presentatrice ziet het echter niet als een gepasseerd station. „Zeg nooit nooit. Ik zie het nog steeds wel zitten en Carlo ook, maar dan moeten we daar alleen een keer iets concreets van maken.”

Het duo, dat in de jaren negentig furore maakte met Telekids en later jarenlang op de zondagmiddag te zien was met Life & Cooking en Life4You, zou het liefst een programma tussen 10.00 en 12.00 uur willen. „Niet al te vroeg, en dan kun je daarna lekker je zondag in. Lekker fietsen en de boer op. Ja, ik zie het wel zitten.”