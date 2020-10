Stalker Katy Perry krijgt omgangsverbod van drie jaar

De man mag volgens TMZ ook geen contact opnemen met Katy, haar familie of medewerkers en heeft ook geen toestemming om iets over haar op sociale media te plaatsen. Daarnaast is hem toegang tot concerten van Perry ontzegd.

Terry zou op 8 september nog over het hek van Katy’s tuin gesprongen zijn. Op dat moment was de zangeres thuis, samen met Orlando en hun baby Daisy. Via sociale media liet ze weten: „Hij heeft op Twitter laten weten dat hij Orlando’s nek wil omdraaien. Ik vrees voor mijn leven, voor Orlando’s leven en vooral voor de levens van onze kinderen. Ook vrees ik voor onze familie en vrienden.”

Nadat er eerder een tijdelijk omgangsverbod werd ingesteld is dat nu dus omgezet tot een langdurig omgangsverbod.