’Meghan had publicatie brief aan vader kunnen verwachten’

Volgens Mail on Sunday had de hertogin publicatie van de brief aan haar vader, waarin ze schreef dat hij haar hart in een miljoen stukjes had gebroken, kunnen verwachten. Aan de rechtbank vertelden de advocaten dat de vrouw van prins Harry de brief heeft geschreven hoewel ze zich er bewust van was dat de brief in de toekomst gepubliceerd kon worden.

Meghan klaagde de uitgever van de tabloids Associated Newspaper Limited (ANL) aan, omdat de krant Mail on Sunday in februari 2019 een ’vertrouwelijke, persoonlijke’ brief aan haar vervreemde vader Thomas Markle publiceerde. Daarmee schonden Mail on Sunday en MailOnline haar privacy, stelde de hertogin.

Maatschappelijk belang

Volgens de advocaat van ANL heeft de voormalige Suits-actrice echter geen goede grond om haar privacy op deze manier te verdedigen. Omdat Meghan op dat moment actief lid was van de koninklijke familie, was publicatie van de brief van ’relevant, maatschappelijk belang’.

Meghans advocaten houden vol dat de publicatie van de brief ’een duidelijke en ernstige inbreuk op de privacy’ is. De brief is volgens haar advocaten ’intrinsiek een privézaak’. De publicatie ervan is volgens hen op geen enkele manier ’van openbaar belang’.