Ringo Starr: Beatles-reünie ’76 afgeblazen om bizar voorprogramma

De drummer van The Fab Four, die dinsdag tachtig wordt, zegt dat de legendarische band in 1976 een aanbieding kreeg van maar liefst 50 miljoen pond (ruim 55 miljoen euro) om samen, eenmalig, met elkaar op het podium te staan. En ondanks de allesbehalve soepele breuk die zes jaar eerder had plaatsgevonden, namen zowel John Lennon als Paul Mccartney, George Harrison en Ringo Starr het aanbod van impresario Bill Sargent in overweging.

Maar toen bleek dat de producer een wel heel bijzonder voorprogramma in gedachten had: een worstelwedstrijd tussen een man en een mensenhaai. En dat was voor The Beatles reden om af te zien van de reünieshow – waar de hele wereld ongetwijfeld reikhalzend naar uitkeek.

John en George

„We hebben weleens nagedacht over een reünie”, zegt Ringo. „Iemand kwam met een bizar bod, waarna we de telefoon pakten om te zien hoe de anderen erover dachten. Maar uiteindelijk hebben we het niet gedaan, omdat de openingsact zou bestaan uit een man die een haai bijt. Dus toen hebben we nee gezegd.”

Beatles-drummer Ringo Starr wordt 7 juli tachtig jaar. Ⓒ Getty Images

De legendarische drummer staat binnenkort op het podium met de andere enige nog levende Beatle, Paul McCartney. Ringo denkt dat als John en George nog hadden geleefd, er waarschijnlijk allang een reünie had plaatsgevonden. „Paul en ik treden vandaag de dag nog steeds op en dat zou bij John ook het geval zijn geweest. Van George weet ik het niet helemaal zeker. Maar we zouden nog gewoon de dingen doen die ons gelukkig maken.”

John Lennon werd veertig jaar geleden in New York doodgeschoten door Mark Chapman; George Harrison overleed in 2001 aan de gevolgen van kanker. The Beatles gingen in 1970 officieel uit elkaar.