Loes Luca brengt ode aan overleden moeder

Willekes zoon heeft een spierziekte - ’Ik dacht: die artsen zijn gek’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we trouwfotograaf Willeke Mulder (@willeke.mulder.fotografie). Willeke is 48 jaar en samen met haar man Maarten (40) zijn ze ou...