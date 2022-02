’Las Vegas biedt tickethouders Adele gratis show met lookalike aan’

Iedereen die een kaartje had gekocht voor Weekends with Adele krijgt van de organisatie de mogelijkheid gratis naar de nieuwe show Legendary Divas te gaan, aldus de showbizznieuwssite. In het Tropicana-hotel in Las Vegas brengt Adele-lookalike Janae Longo dan alle hits van de Britse ten gehore. Daarnaast zijn er ook optredens met muziek van Céline Dion, Lady Gaga en Cher.

Onlangs maakte Adele bekend dat ze haar geplande shows in Las Vegas af moest zeggen. Haar concerten konden geen doorgang vinden omdat de helft van haar team geveld was door het coronavirus en ze daardoor niet de show kon bieden die haar fans verdienen. Volgens anderen zou de zangeres niet tevreden zijn over bepaalde elementen in haar show.