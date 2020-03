Deelnemers Duitse Big Brother weten niets af van coronacrisis

Rond de tijd dat het programma startte was er wel al sprake van het coronavirus in Azië, stellen de makers tegenover Bild. Ze zijn niet van plan de deelnemers in te lichten over de huidige situatie in Europa. „Afhankelijk van hoe je jezelf vooraf hebt geïnformeerd, weet je theoretisch van het uitbreken van het virus in Wuhan en de eerste infecties buiten China", laat zender Sat.1 weten aan de krant.

In principe willen ze daar niet van af wijken, tenzij iemand binnen de vrienden- en familiekring van de deelnemers besmet is. „Welke informatie van buitenaf aan de bewoners wordt gegeven, wordt ook in overleg met de nabestaanden bepaald."

Zoals het er nu naar uitziet worden de overgebleven deelnemers maandag geconfronteerd met een lege studio en lijkt het niet meer dan logisch dat ze dan ook op de hoogte zullen worden gebracht van de pandemie.