Obama’s gaan podcasten via Spotify

„We hebben altijd geloofd in het belang van vermakelijke, tot denken aanzettende gesprekken”, zei Barack over de overeenkomst. „Het helpt mensen onderling relaties op te bouwen en tot nieuwe ideeën te komen.”

Ook bij Spotify zijn ze blij met de deal. „Voormalig president Barack Obama en Michelle Obama zijn twee van de belangrijkste stemmen in de wereld, het is een privilege om met hen te werken”, zei Dawn Ostroff, die bij Spotify gaat over de inhoud. Het bedrijf, met meer dan 217 miljoen maandelijkse gebruikers, liet eerder dit jaar al weten honderden miljoenen te willen investeren in podcasts.

De deal met Spotify is gesloten via Higher Ground, het productiebedrijf dat Barack en Michelle vorig jaar hebben opgezet. Via het bedrijf sloten de Obama’s eerder al een deal met Netflix.