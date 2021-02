ZIEN: nóg korter kapsel voor prinses Charlène

Charlène verraste in december vriend en vijand door in het openbaar te verschijnen met een zogeheten ’halfhawk’ waarbij het haar aan een kant opgeschoren is.

Haar nieuwe look is nog korter. Ze draagt haar haar nu aan alle zijkanten kort. Dat is te zien op foto’s die door Monegaskische en Franse media zijn verspreid.

(Tekst loopt door onder de tweets.)

De halfhawk kwam Charlène op veel kritiek te staan. Velen vonden het kapsel niet passen bij een prinses.

„Dat kapsel was mijn beslissing. Ik wilde het al heel lang doen. Deze stijl bevalt me. Dat is alles”, zei de prinses eerder tegen het Franse weekblad Point de Vue. „De kinderen vinden het prachtig, dat is het enige dat telt, en dat Albert, toen hij eenmaal van de schrik was bekomen, het nu ook mooi vindt. En verder zijn er warempel wel belangrijkere zaken in de wereld om over te praten dan mijn kapsel.”