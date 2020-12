Nikkie Plessen trekt ten strijde tegen winkelsluiting (én Albert Heijn)

Om dat aan te tonen is ze naar de supermarkt gegaan en heeft daar de niet-essentiële producten gekocht. Eenmaal buiten, zo is te zien op een video op Instagram, doet ze dan ook een voorstel: „Lieve Albert Heijn, alle niet-essentiële winkels moeten dicht. Maar gelukkig zag ik nou dat jullie wel die héle essentiële kersttruien verkopen, die essentiële knuffels, die essentiële sokken. Dus had ik een idee: als ik nou mijn zeer essentiële kerstcollectie bij jullie in de winkel leg, dan zorg ik ervoor dat jullie toiletpapier en pindakaaspotten weer bij mij in de winkels komen. Zo zorgen we voor een beetje spreiding in Nederland.”

Aan het einde van de video laat ze haar eigen etalage zien, gevuld met wc-papier, schoonmaakmiddelen en boterhamzakjes.

Haar actie kan onder BN’ers op sympathie rekenen, zoals van Ellemieke Vermolen, Fred van Leer, Samantha Steenwijk, Quinty Trustfull en Tim Douwsma. Andere fans kunnen het minder waarderen en uiten veel kritiek. „Gaat dit nog om de gezondheid van onszelf en onze medemens?”, vraagt iemand zich af. Een ander vindt haar actie op zich geniaal, maar: „Helaas moet iedereen op de blaren zitten. Ik ben al 9 weken dicht geweest. Nu 5 weken in het verschiet. Dus laten we het met elkaar doen” Weer een ander is bang dat de actie van Plessen het verkeerde voorbeeld geeft: „En zo blijven mensen niet thuis! De lockdown is niet tegen de winkels en ondernemers, maar tegen het virus! Denk nou eens na!”

Een horeca-ondernemer is het op zich met de mode-onderneemster eens, maar: „Alleen een beetje jammer dat je dit pas uit en iets van vindt als ze aan jouw boterham komen. Begrijp me niet verkeerd maar dit gaat al maanden zo, ik heb 2 bedrijven in de horeca dus weet precies hoe oneerlijk de regels zijn!!”