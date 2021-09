Nieuwe programma’s: uitkijken naar de herfst

Premium Binnenland

Docu over invloed van kinderkanker: ’Ben zo onvruchtbaar als een huis’

Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland de diagnose kanker. De nu 23-jarige Annick Sickinghe was 14 jaar toen ze lymfeklierkanker kreeg. In de film LATER kijkt ze samen met oud-patiënten terug op hun ziekteperiode, het verwerkingsproces en de invloed ervan op het latere leven. „Ik zou d...