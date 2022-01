Jan Rot oppermachtig bij rentree Slimste Mens

De deelname van de 64-jarige Rot is bijzonder. Hij deed in 2012 al mee, maar verloor toen de finale van Arjen Lubach. De hertaler is terminaal ziek en een van zijn laatste wensen was om nogmaals mee te doen aan het programma. Deze wens werd door KRO-NCRV ingewilligd.

De zanger en tekstschrijver genoot zichtbaar van het optreden. Bij aanvang van de quiz verontschuldigde hij zich vast voor het geval hij niet goed zou presteren: „Als ik heel dom ben, dan kan ik zeggen dat het de chemo is.” Presentator Philip Freriks haakte hier halverwege de uitzending op in en stelde na een voortreffelijke ronde „nog weinig van die chemo te merken”.

Rot en de nummer twee van de uitzending, Johan Nijenhuis, keren vrijdag terug in een nieuwe aflevering. Voor Nijenhuis, onder meer bekend van Costa! en De Beentjes van Sint-Hildegard, zal dan de zevende keer zijn dat hij in het programma zit. De uitdager is vrijdag Anne+-acteur Thorn de Vries.