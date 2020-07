Terugblikken op tien jaar The Voice: ’En toen brak de pleuris uit’

Het eerste seizoen van The voice of Holland werd gewonnen door Ben Saunders (r.), met zijn coach Roel van Velzen. Ⓒ ANP / HH

Een vals zingende deelnemer wordt verpletterd door iets zwaars dat uit de lucht komt vallen, waarna bloed op de camera spat. Zo werd The voice of Holland tien jaar geleden aangekondigd in promotiefilmpjes. Want hier was alleen plaats voor écht talent. RTL dook de archieven in om de kijker de komende vrijdagen te laten tijdreizen.