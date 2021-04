Sander Lantinga vervangt Jan Smit als commentator Songfestival

Maas en Lantinga geven commentaar tijdens de halve finales op 18 en 20 mei en de finale op 22 mei in Rotterdam Ahoy. Maas doet dat sinds 2004, maar is al werkzaam bij het Songfestival sinds 1993. „Ik kijk er naar uit om het commentaar in de uitzendingen met Sander te verzorgen, temeer door zijn muzikale knowhow en humor”, aldus Maas. „Sander heeft nooit zijn liefde voor het Eurovisie Songfestival onder stoelen of banken gestoken, wat ik uiteraard erg waardeer.”

Radio 538-dj Lantinga had al lang de wens om het commentaar voor het evenement te verzorgen, vooral nu het in Nederland is. Lantinga blijft het niet vast doen, maar noemt het een ’vakantiebaantje’. Wie het stokje volgend jaar overneemt, is niet bekend.