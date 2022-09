’Fall’: griezelen op grote hoogte

Premium TV

Peperdure nieuwe ’Lord of the rings’-serie lijkt goede zet van Amazon

Streamingdiensten zijn in een verwoede strijd verwikkeld om de gunst van de kijker. Kosten noch moeite worden daarbij gespaard. Nu is er weer een nieuw record gevestigd: meer dan een miljard dollar investeerde streamingdienst Amazon Prime Video in de serie The lord of the rings: The rings of power....