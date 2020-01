Lakers-superfan Jack Nicholson kapot van dood Kobe Bryant

Volgens Nicholson, die vaste plekken heeft op de eerste rij van Lakers-stadion Staples Center, is heel Los Angeles in rouw. „Ik was zo gewend dat ik Kobe zag en met hem praatte. Het is hartverscheurend. Het is een vreselijke gebeurtenis”, zegt de acteur tegen CBS over het ongeval waarbij ook Bryants 13-jarige dochter en zeven anderen omkwamen.

Nicholson kan zich de eerste keer dat hij de basketballer sprak nog goed herinneren. „Ik plaagde hem toen ik hem ontmoette. Ik gaf hem een basketbal en vroeg of ik die voor hem moest signeren. Hij keek me aan alsof ik gek was.”

De acteur heeft Bryant, die in 2016 na twintig jaar een punt achter zijn basketbalcarrière zette, veelvuldig aangemoedigd. „We zullen altijd aan hem blijven denken en hem missen. Hij was iemand die mensen raakte.”