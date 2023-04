Dries Roelvink vraagt Harry Mens en Wilfred Genee als gastartiest

Dries Roelvink had een bijzonder aanbod voor Harry Mens. Ⓒ Screenshot RTL

Niet geschoten, altijd mis, moet Dries Roelvink zondagmorgen gedacht hebben toen hij te gast was in het programma Business class. De zanger vroeg presentator Harry Mens of hij zin heeft in een gastoptreden tijdens zijn concert op 6 november in het Amsterdamse Concertgebouw.