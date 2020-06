Jaap van Zweden schenkt half miljoen aan Amerikaans orkest

„De spelers die het nodig hebben, wil ik graag helpen. De coronacrisis is zo hevig. Alle inkomsten vallen weg. Ook anderen, meest particulieren, hebben geld gestort. Het noodfonds voor musici telt nu al zo’n vijf miljoen dollar. Door de donatie wil ik laten zien hoe waardevol de musici voor me zijn en voor New York en de wereld. Ik hoop dat velen mijn voorbeeld volgen”, legt Van Zweden uit aan De Telegraaf.

Hij is al maanden in Amsterdam ’opgesloten’ maar houdt vrijwel dagelijks contact met de leiding van de New York Phil. Onbekend is wanneer Van Zweden weer naar New York kan. Hij is tegelijkertijd chef-dirigent van de Hongkong Philharmonic.