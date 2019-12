Anna Nooshin weet weinig kijkers aan zich te binden

In Mooier wordt het niet onderzoekt de 32-jarige blogger de steeds groter wordende rol van schoonheid in de samenleving. Het is het eerste programma dat Nooshin voor de publieke omroep maakt. Tot dusver was ze alleen te zien bij de commerciëlen, onder meer als mode- en lifestyledeskundige bij RTL Boulevard en als presentatrice van Holland’s Next Top Model. Voor Shownieuws op SBS6 was Nooshin actief als verslaggever.

De meeste mensen keken dinsdag naar het NOS Journaal van 20.00 uur (2 miljoen), gevolgd door De wereld draait door (1,36 miljoen) en het NOS Journaal van 18.00 uur (1,34 miljoen).