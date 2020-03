Relatie van Gers Pardoel definitief voorbij

„Gers was de man mijn leven, maar het was op tussen ons. Hij zit voor altijd diep in mijn hart, maar niet langer op liefdesgebied”, zegt Sélina, die wel nog Gers’ manager blijft, tegen Het Laatste Nieuws. „Ik blijf de producer van zijn shows en de motor achter zijn carrière. Hij weet dat ik op dat gebied altijd voor hem zal vechten en we willen dat de zaak blijft groeien, maar persoonlijk hebben we beslist elkaar los te laten en ruimte te geven. Ook om andere mensen te ontmoeten.”

Inmiddels is er dan ook een nieuwe man in haar leven. „We kenden elkaar al langer, maar onlangs heeft hij me uitgevraagd. Gers heeft weet van die nieuwe situatie en is eigenlijk heel blij voor mij.”

Gers en Sélina waren sinds 2007 samen. In 2016 gingen ze ook al eens uit elkaar, maar toen kwamen ze na een tijdje weer samen. Ze hebben twee kinderen: dochter Rocci (5) en zoon Goud (6). Hoewel ze niet meer samenwonen, blijven ze wel samen voor de kinderen zorgen. „Gers en ik gaan nog liefdevol met elkaar om. We willen onze kinderen gelukkig zien en alle spanningen vermijden”, verzekert ze.