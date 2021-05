Douwe Bob leeft zonder angst

,,Het leven is te kort om aan dode paarden te trekken”, stelt Douwe Bob, die van band en management wisselde. Ⓒ Foto Ilja Meefout

Hoe veel delen zijn verhaal uiteindelijk gaat beslaan weet Douwe Bob niet en hij wil het ook niet weten. Het enige dat telt voor de Amsterdammer (28) is dat we met zijn vandaag verschijnende vijfde album Born to win, born to lose bij hoofdstuk 2 zijn aanbeland, ,,bij frisse wind.”