Dirk Zeelenberg voltrok huwelijk Lieke Martens en partner

Martens deelt donderdag een foto van zichzelf, haar partner en Zeelenberg op de trouwlocatie. „Ik vond het een eer om deze twee giganten te mogen trouwen”, aldus Zeelenberg. Toen Zeelenberg op Curaçao een huwelijk aan het voltrekken was, kreeg hij een bericht van de 30-jarige Oranje-international via Instagram. „Toen heb ik haar gebeld. En zo is het ontstaan”, zegt Zeelenberg. „Het was een waanzinnige bruiloft.”

Bekijk ook: Lieke Martens getrouwd met Benjamin van Leer

Dinsdag deelde Martens foto’s van haar huwelijk met de 31-jarige voormalig keeper. Het stel is vijf jaar samen.