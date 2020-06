Danny Vera en Escha verwachten eerste kindje

„Je liet ons bijna vier jaar lang op je wachten, maar we mogen je dan eindelijk dit jaar verwelkomen in de Vera-familie”, schrijft de 43-jarige zanger onder de foto. Op het plaatje legt Danny zijn hand op Escha’s buik, geeft haar een kus op de schouder en houdt het boek The Dad vast.

In de reacties krijgt het stel felicitaties van onder andere DI-RECT en Erwin Nyhoff. Danny werd bekend als ’huisartiest’ van (toen nog) Voetbal Inside; niet veel later volgde Escha als bardame van het tv-programma dat inmiddels Veronica Inside heet. Het Zeeuwse stel trouwde in 2013.