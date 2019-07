Documentaire over Puck & Hans gaat naar NFF

Regisseur Peter Wingender volgde het illustere duo gedurende het jaar in aanloop naar hun grote overzichtstentoonstelling in het Amsterdam Museum in 2017. De film toont Puck Kroon en Hans Kemmink als trendsetters vanaf midden jaren zestig tot en met midden jaren negentig.

Met hun drie winkels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag streden de ontwerpers tegen de truttigheid met mode die niet alleen fashion maar ook draagbaar was, iets dat compleet nieuw was voor Nederland en insloeg als een bom. Hun kleding wist de tijdgeest te vangen en is nog steeds een grote inspiratiebron voor vele jonge ontwerpers.

In de film vertellen onder anderen Viktor & Rolf, Loïs Lane, Daphne Deckers en Milou van Rossum wat P&H voor hen betekende. De film is vanaf 3 oktober te zien in de filmhuizen. Puck & Hans zullen tot en met 23 oktober door het hele land vragen beantwoorden na afloop van screenings.