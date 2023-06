Premium Het beste van De Telegraaf

Wereldster harkt bijna 2 miljard binnen met haar nieuwe tour Staat zakelijke neus het artistieke succes van Beyoncé in de weg?

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

In haar nieuwe show wordt Beyoncé avond na avond op haar paard gehesen. Ⓒ Getty Images

Bijna twee miljard harkt Beyoncé binnen met haar Renaissance world tour, becijferde Forbes Magazine. Met dit astronomische bedrag verstevigt ze naast Rihanna en Taylor Swift aanzienlijk haar positie in de top drie van rijkste zangeressen op aarde. Maar staat haar zakelijke neus haar artistieke succes in de weg? Of versterken die elkaar juist? Feit is dat haar fans – BeyHive, genoemd naar haar bijnaam Queen Bey – zaterdag en zondag in Amsterdam een topshow kunnen verwachten.