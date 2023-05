David en Victoria Beckham staan stil bij kroning Charles

„Van toen tot nu!” schrijft Victoria bij drie foto’s. Op de eerste foto’s is te zien dat zij Charles jaren geleden verscheidene keren heeft ontmoet, samen met de andere leden van de Spice Girls. De laatste foto in de reeks is een recentere foto van de koning. „Ik heb zoveel goede herinneringen aan mijn ontmoetingen met Zijne Majesteit tijdens mijn carrière, en hij is altijd zo aanmoedigend en aardig. Vandaag is echt een historische dag.”

Ook David deelt een reeks foto’s op Instagram om stil te staan bij de kroning. „Vandaag komt ons land samen om de kroning van Hunne Majesteiten Koning Charles III en Koningin Camilla te vieren”, schrijft David. Bij het bericht deelt hij onder meer een portret van Charles, een foto van Charles samen met zijn vrouw Camilla en een foto van Charles met zijn moeder Elizabeth.