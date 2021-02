Michael B. Jordan huurt aquarium af voor Valentijnsdate

Op de foto's is te zien hoe een van de tunnels in het aquarium is volgestrooid met rozenblaadjes. De twee kregen volgens Lori een privétour met extra aandacht voor de schildpadden, want 'turtle' is het koosnaampje dat de acteur voor haar heeft. Vervolgens aten ze in het bijzijn van de bewoners van het onderwaterpark een zesgangenmaaltijd van het chique sushirestaurant Nobu. Michael verraste haar ook nog met een cadeau: aandelen in het luxemerk Hermès. Of Lori ook een presentje voor haar Valentijn had meegenomen, wordt niet duidelijk uit haar berichten.

Na enkele maanden speculatie bevestigden Michael en Lori vorige maand dat ze inderdaad iets met elkaar hebben. Lori, de stiefdochter van comedian Steve Harvey, was eerder verloofd met de Nederlandse voetballer Memphis Depay, met wie ze vanaf 2016 een relatie had. In juni 2017 kondigden ze aan te gaan trouwen, maar dat is er nooit van gekomen.