'Elton John stopt met touren'

Reden voor het stoppen zouden de teruglopende kaartverkoop en zijn gezondheid zijn. Vorig jaar werd Elton opgenomen op de intensive care omdat hij een bacteriële infectie opgelopen had in Zuid-Amerika. In 2013 moest hij met spoed geopereerd worden na een acute blindedarmontsteking. Ook privé gaat hij door een lastige tijd; zijn moeder Sheila overleed in december.

Zijn aankondiging betekent overigens niet dat hij de microfoon meteen aan de wilgen hangt. Tot en met mei staan er nog optreden gepland in het Caesars Paace in Las Vegas.

In twee dagen tijd zou Elton de tweede wereldster zijn die het voor gezien houdt. Neil Diamond kondigde gisteren aan te lijden aan de ziekte van Parkinson en daarom direct te stoppen met optreden.