Laatste concert in Paradiso Het afscheid van De Dijk is daar, met ’bloedend hart’

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Huub van der Lubbe staat zondag voor het laatst op het podium van Paradiso met zijn band De Dijk. Ⓒ Foto ANP

Het definitieve einde van de Amsterdamse rockband De Dijk nadert. Donderdagavond startte de eerste van vier allerlaatste concerten in poptempel Paradiso. Aanstaande zondagavond , na het slotakkoord, is het écht over en uit voor de band van Huub van der Lubbe en zijn vrienden. Hun muziek kwam uit hun tenen en de teksten ook. Tijd om wat herinneringen op te halen.