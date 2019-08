’A rainy day in New York’ ✭✭✭

Student Gatsby Welles (Timothée Chalamet) doet zijn voornaam eer aan en is behalve puissant rijk, behoorlijk excentriek. De slimmerd die weinig interesse lijkt te hebben in zijn studie, schudt indrukwekkende kennis uit de mouw van zijn ouwelijke jasje.

Met de winst van een avondje online poker - zelfverdiend zakgeld is toch anders dan flappen van pa en ma - hoopt hij zijn vriendinnetje te trakteren op een cultureel volgestouwd weekend in zijn thuisstad New York, waar hij elke pianobar en rijkeluiskoter kent. Eenmaal daar loopt alles echter anders dan gepland, want “de stad heeft z’n eigen agenda”.

Wie wil genieten van deze typische Allen-film vol gewiekste praters, caféjazz en romantische parkwandelingen, moet zich niet laten afleiden door Elle Fanning die Gatsby’s onbegrijpelijk naïeve maar voor mannen onweerstaanbare blondje speelt. Een ondankbaar karakter om te spelen voor een jonge vrouw; iets wat Allen, niet onterecht, de nodige kritiek opleverde. Het is maar de vraag of deze film alsnog wordt uitgebracht in Amerika, waar distributeur Amazon in nasleep van #MeToo en eerdere aanklachten aan Allens adres, de hele productie dropte.

Lichtpunt in alle nattigheid is wonderboy Timothée Chalamet, die sinds zijn doorbraak in het schitterende coming-of-age drama Call me by your name door makers, publiek én critici is omarmd.

Tot hij zichzelf te oud vond speelde Allen zelf de klagerige anti-held in zijn films. In Chalamet heeft hij nu eindelijk de perfecte vervanger gevonden. Een betere versie van zichzelf.