Eloise viert Pasen thuis met familie

„Terug naar huis voor Pasen”, schrijft de 18-jarige bij een filmpje, waarop te zien is dat ze in de trein zit. Eloise woont zelf in Amsterdam, waar ze studeert aan de Hotelschool. Haar ouders, prins Constantijn en prinses Laurentien, wonen met hun jongste dochter Leonore in Den Haag.

Of haar 17-jarige broertje Claus-Casimir ook aanwezig is bij de paasviering, is niet bekend. Hij gaat momenteel naar school in Schotland, waar hij de laatste twee jaar van zijn middelbare school afrondt.