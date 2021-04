Bioscopen willen open zonder testbewijs

Alleen bezoekers die over een geldig, negatief testbewijs beschikken, zouden volgens het overheidsplan een filmvoorstelling mogen bijwonen. Eén van de redenen waarom de NVBF die eis afwijst, is dat bioscopen en filmtheaters geen brandhaard voor besmettingen zijn gebleken. Dat is volgens de organisatie mede te danken is aan het al eerder ingestelde corona-protocol, dat bioscopen veilig zou maken voor bezoekers en werknemers.

Daarnaast stelt de NVBF dat sneltesten drempelverhogend werken, zeker omdat de beslissing voor bioscoopbezoek veelal op het laatste moment wordt genomen. Ook de afstand tot een van de honderd aangekondigde testlocaties zou een beletsel vormen voor de bezoekers van de 266 bioscopen die ons land rijk is.

Mocht de overheid toch vast willen houden aan het sneltestplan voor filmbezoekers, dan stelt de NVBF als randvoorwaarde dat die gratis kunnen worden gedaan, omdat kijkers anders wegens de te duur geworden kaartjes zouden afhaken. Ook heeft de branchevereniging berekend dat er direct na de heropening van de bioscopen minimaal 275.000 testen per week beschikbaar zouden moeten zijn. Vraag is of dat haalbaar is.