Alan Dershowitz wil zijn naam niet verborgen houden in Maxwell-documenten

Alan Dershowitz zegt dat hij niets te verbergen heeft Ⓒ Getty Images

Waar de meeste machtige mannen er alles aan zouden doen om hun namen uit rechtbankdocumenten te houden die verband houden met de zaak over Epstein en Ghislaine Maxwell, doet advocaat Alan Dershowitz het tegenovergestelde. Dat meldt Page Six. De advocaat vraagt een federale rechter om zijn naam gewoon te laten zien in het 418 pagina’s tellende dossier in de zaak van Virginia Giuffre tegen Ghislaine Maxwell.