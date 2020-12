Elton John heeft virtuele AA-meetings tijdens coronacrisis: ’Zoom heeft mijn leven gered’

De zanger laat al dertig jaar de fles staan, maar vergadert nog iedere week met zijn AA-clubje. „Ik ben een herstellende alcoholist, dus ik heb nu iedere zondag een AA-meeting vanuit huis”, legt hij uit. „Ik spreek al jaren met vrienden die ik al dertig jaar ken van het programma en dat is geweldig.”

Normaal gesproken gaat dat vergaderen in het echt, maar vanwege de coronapandemie lukte dat niet meer. Zoom was volgens Elton dan ook zijn redder in nood. „Als er geen Zoom was geweest, weet ik niet wat ik had moeten doen. Echt niet. Zonder Zoom... het heeft echt mijn leven gered.”