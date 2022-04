NPO Radio 5 eert zieke Jan Rot met uitzending vol vrienden

De uitzending, gepresenteerd door Astrid de Jong, vindt plaats in het weekend dat Rot oorspronkelijk een groot concert zou geven in het Luxor Theater in Rotterdam. Rot heeft kanker en maakte begin april bekend dat hij al zijn optredens moest annuleren omdat het onverwacht snel heel slecht met hem gaat. Hij zei toen nog een paar weken te leven te hebben.

De zanger en tekstschrijver is op de hoogte van de hommage-uitzending. In de uitzending is onder anderen zangeres Marjolein Meijers te gast, met wie Jan Rot jarenlang het duo An & Jan vormde. Ook is pianist Jakob Klaasse aanwezig, die al heel lang met Rot optreedt. Daarnaast zal Bill van Dijk zingen, met wie Rot in de musical De Palingvissers stond. Een speciale gast is Henkjan Smits, die in het begin van de carrière van Rot optrad als zijn ’plugger’.

Afscheidsalbum

Rot lanceerde zaterdag online zijn afscheidsalbum. De plaat bestaat uit 21 nummers, deels nieuw materiaal en deels opnames waar hij met warme gevoelens aan terugdenkt. De plaat is beschikbaar op de bekende onlinekanalen als Apple Music en Spotify.

Het Luxor Theater in Rotterdam biedt bezoekers die online kaartjes bestellen voor elke show in het theater de kans om geld te doneren aan zanger Jan Rot en zijn familie. Het theater deed dit op verzoek van bezoekers die graag iets willen doen voor Rot.