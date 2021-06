’Seksueel roofdier’ en ’bruut van het ergste soort’: vrijlating Cosby klap voor MeToo-beweging

Hij was feitelijk de eerste in een lange lijst van prominenten die werden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. BILL COSBY, alias goedzak Mr. Huxtable uit de Cosby Show, bleek achter de camera lang niet altijd de aimabele man die hij leek. Meer dan vijftig vrouwen deden aangifte van onpasselijke handelingen, toegedaan door de steracteur. Hij zat er jaren voor in de cel, maar komt nu – redelijk vanuit het niets - vrij. Het hooggerechtshof in de staat Pennsylvania heeft geoordeeld dat Cosby is veroordeeld na een ’oneerlijk proces’. Het moet voor zijn slachtoffers een klap in het gezicht zijn.