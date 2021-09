Premium Het beste van De Telegraaf

’Voor mijn achter-, achter-, achterkleinkinderen’ Nynke Laverman met nieuw project ’Plant’ op tournee

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

Nynke Laverman: ,,We leven nu eenmaal in een tijd waarin we wel moeten veranderen, kijk maar naar het lijstje crises.” Ⓒ Foto Martje van der Heijden

Bart Wijlaars Voor het gemak noemen we Plant een veelkoppig monster en dat snapt Nynke Laverman (41) wel. Het is een album, waarvan ieder nummer van verdieping is voorzien in een podcast, met verschillende video’s en wat op het podium ook nog wordt voorzien van dans. „Wonderlijk wat tijd al niet kan doen.”