Jort Kelder: ’Ik ben een beetje een valse nicht’

Dat Jort Kelder graag de grens opzoekt en zich niet veel aantrekt van een ander is geen geheim. Naast spectaculaire televisie, zorgt dat er ook voor dat de Op1-presentator regelmatig in een openlijke ruzie belandt. En hoewel er voor de oud-hoofdredacteur van maandblad Quote tegenwoordig nog maar weinig vetes vallen uit te vechten, kan Jort er diep van binnen nog steeds van genieten als er door zijn toedoen ophef dreigt te ontstaan.

In de nieuwe PodBast vertelt hij hierover aan Bastiaan Meijer: „Ik ben in die zin een beetje een valse nicht. Ik heb spectaculaire mediaruzies gehad, je kunt ze zelf bedenken, maar daar geniet ik op een bepaalde manier ook wel van. Het gaat dan even heel hard stormen en dan is er van alles aan de hand. Heel onbenullig, maar soms gaat het ook wel ergens over. Ik geneer me dan soms voor het gemak waarmee ik zo’n ruzie aanga, een beetje een polemiek. En soms mis ik dat ook wel. Het is natuurlijk een adrenalineshot. Ik heb weleens gezegd dat op het moment dat Quote werd beschoten (in 2003, red.), dat in bepaald opzicht het hoogtepunt was van mijn journalistieke werk, daar. Want dat was natuurlijk een signaal van ’jongens, jullie zijn goed bezig’. Dat is eigenlijk het grootste compliment dat je kunt krijgen. Als de kogels door je ramen vliegen, doe je iets goed.”

Eikel

Even leek het erop dat Jort weer een relletje te pakken had, toen hij afgelopen zomer werd aangesteld als presentator voor een televisiedebat over racisme. Actiegroep Black Renaissance wilde niet dat hij het debat zou leiden, onder meer gebaseerd op eerdere uitspraken van Jort, waaruit zou blijken dat hij het onderwerp niet serieus nam.

„Ik werd toen bijna gecanceld. Dat is toch een groot compliment? Als de Volkskrant niet meer boos is op mij, dan doe ik het toch echt verkeerd. Wat zullen we nou krijgen! Wat kan het mij nou schelen dat een columnist mij een eikel vindt? De meesten vinden dat. Ja, prima toch? Dat doet toch z’n marketing? Het is toch prima als al die mensen boos op mij worden? Ik heb mij wél voorgenomen dat niet te lezen.”

RTL-show

Dat Jort een allesbehalve ’gelikte’ presentator is, beseft hij zelf maar al te goed. „Ik ben niet een typische presentator die zo’n net draaiboek kan afwerken, daar ben ik te baldadig voor. Dat lukt mij niet goed. Ik ben ook echt wel ongeschikt om die grote, shiny floor-dingen te doen. Als ik bijvoorbeeld het Televizier Gala zou presenteren – bij wijze van, mijn omroep AVROTROS organiseert dat – dat zou toch niet feestelijk genoeg worden. Dan moet ik een of andere RTL-show ontzettend belangrijk gaan vinden die ik compleet onbenullig vind.”