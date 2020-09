Producer Paul Epworth nog niet gevraagd voor nieuwe plaat Adele

Na hits als Rolling in the Deep en Skyfall vindt de producent het lastig om nieuwe dingen te bedenken met de zangeres. „Elke keer is er wat meer druk”, vertelt hij. „Het komt doordat het eerste fucking ding dat we samen hebben gemaakt Rolling in the Deep is.”

Van zowel Adele als van hem wordt volgens Epworth veel verwacht. „En misschien leg ik mezelf wel druk op door iets te willen namaken? Het is heel moeilijk. We pakken de gitaar op en zeggen: ik kan het niet. Het voelt alsof je iets ouds wilt vernieuwen.”

De zangeres is bezig met haar langverwachte vierde album, de opvolger van 25 uit 2015. Wanneer de plaat verschijnt, is nog niet duidelijk. Adele zei eerder dat hij in september zou uitkomen, maar zei vorige maand weer geen idee te hebben. Epworth heeft dan misschien nog geen telefoontje gekregen om mee te helpen, de zangeres zou wel Raphael Saadiq en John Legend hebben gestrikt.