The Voice of Holland gaat door ondanks coronamaatregelen

Veel programma’s en shows staan momenteel stil, maar daar lijkt beetje bij beetje een einde aan te komen. Rob Goossens weet dinsdagavond te melden dat The Voice of Holland in de startblokken staat voor weer een nieuw seizoen. Hoewel het nog niet bekend is, hoe de talentenshow zal worden vormgegeven binnen het ’nieuwe normaal’, bestaat er volgens Goossens geen twijfel over dat de show gewoon weer terugkeert op tv.

Ook The Masked Singer en Holland’s Got Talent krijgen een nieuw seizoen.